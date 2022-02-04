ABD insanlık dışı görüntülerin sızdığı sınıra 'robot köpekler' yerleştirmeyi planlıyor

ABD, Meksika sınırında devriye gezmek için robot köpekler konuşlandırmayı gündeme aldı. Bu adım geçtiğimiz sene Haitili göçmenlere dönük insanlık dışı muamelenin görüntülerinin yayılmasını takiben geldi. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkması üzerine bölgede süreli basın yasağı ilan edilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Salı günü, Gümrük ve Sınır Koruma personeline yardımcı olmak adına ülkenin güney sınırında devriye gezmek için robot köpekleri görevlendirdiğini söyledi.

Programın amacının sınır güvenliği personelinin sınırlardaki varlığını artırmak ve “insanların yaşamı tehdit eden tehlikelere maruz kalmasını azaltmak için teknolojiden yararlanmak olduğunu" söylendi.

Bakanlığın Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü adına program yöneticisi Brenda Long yaptığı açıklamada, "Güney sınırı insanlar ve hayvanlar için yaşanmaz bir yer olabilir ve tam da bu yüzden bir makine kullanmak orada daha iyi olabilir" dedi.

Söz konusu robotler Ghost Robotics adlı firmadan satın alınıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın ihalesini alan şirket, geçen yıl sırtında tüfek olan robot köpeği görücüye çıkarmıştı.