ABD ile Vietnam arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık'

ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, iki ülke ilişkilerinin düzeyinin "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesinde anlaştı.

Vietnam Haber Ajansı'na (VNA) göre, Biden, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye giderek VKP Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

Biden ve Trong, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin düzeyinin "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine ilişkin ortak bir bildiri kabul ettiklerini duyurdu.

Biden, ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinden memnun olduğunu belirterek, bunun ABD ve Vietnam arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Özellikle dayanıklı çip tedarik zinciri oluşturulmasında işbirliğinin derinleşeceğini dile getiren Biden, bu ziyaretin Hint-Pasifik bölgesi ile dünya için tarihi bir öneme sahip olduğunu öne sürdü.

Vietnam lideri Nguyen Phu Trong de iki ülkenin ilişkilerini normalleştirip, "kapsamlı ortaklıklarını" kurmalarından bu yana güçlü ve etkili ilerlemeler kaydettikleri konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Yeni ortaklık sayesinde ABD ile Vietnam arasındaki ilişkilerin ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla daha yüksek bir seviyeye çıkarılacağını ifade eden Nguyen Phu Trong, iki ülkenin bu işbirliğinin tüm dünya için faydalı olduğunu savundu.

Biden: Çin'le soğuk savaş başlatmaya çalışmıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam lideri Nguyen Phu Trong ile görüşmesinden sonra başkent Hanoi'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vietnam'a ilk ziyaretini yapan Biden, Çin'le "soğuk savaş" başlatmaya çalışmadığını savunarak, amacının ABD'nin Vietnam ve diğer Asya ülkeleriyle bağlarını geliştirerek dünya çapında istikrar sağlamak olduğunu öne sürdü.

Vietnam gezisini Çin'i "çevrelemek" amacıyla yapmadığını kaydeden Biden, Çin'le "bağları kesmek istemediğini" belirtti.

Biden, ABD ile Çin arasındaki ilişkileri yeniden rayına oturtma konusunda "samimi" olduğunu öne sürdü.

Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "şu anda bazı zorluklarla uğraştığını" belirten Biden, Şi'nin "ekonomik zorluklarla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Biden G20 sırasında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştüğünü belirterek, "İstikrar hakkında konuştuk. Hiç de çatışmacı bir konuşma değildi." ifadelerini kullandı. (AA)