ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Austin, Ukrayna'da acil ateşkes çağrısı yaparak iletişim kanallarının açık olmasının önemini belirtti.
Haber Merkezi
Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu
ABD ile Rusya arasında üst düzey görüşme
ABD ve Rusya arasında Ukrayna'daki savaşın başından bu yana ilk temas gerçekleşti.
Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Austin, Ukrayna'da acil ateşkes çağrısı yaparak iletişim kanallarının açık olmasının önemini belirtti.