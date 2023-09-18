ABD ile İran arasında tutuklu takası: Bloke edilen 6 milyar dolar İran'ın banka hesaplarında

ABD'de Joe Biden yönetimi yetkilileri, İran ile vardıkları tutuklu takası anlaşması kapsamında İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını ve 2 aile üyesiyle birlikte uçakta olduklarını bildirdi.

İran medyası da ABD'de tutuklu bulunan 5 İran vatandaşının serbest bırakıldığını, bunlardan 2'sinin uçakla Katar'ın başkenti Doha'ya vardığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'de serbest bırakılan 5 İran vatandaşından 2'sinin Doha üzerinden Tahran'a geleceği, 2'sinin kendi istekleriyle ABD'de kalacağı, 1'ininse üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına gideceği belirtilmişti.

Beyaz Saray yetkililerince yapılan açıklamada İran'da serbest bırakılan 5 ABD vatandaşının Katar'ın Doha kentindeki sağlık kontrollerinin ardından ABD hükümetine ait uçakla ülkelerine döneceği belirtildi.

İran'ın 6 milyar dolarlık varlığına konulan bloke kaldırıldı

İran ile ABD arasında Katar arabuluculuğunda varılan anlaşma, İran'ın Güney Kore'ye petrol satışından elde ettiği, ancak 2019 yılında ABD yaptırımları nedeniyle bloke konulan 6 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını öngörüyordu.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, bugün başkent Tahran'da yaptığı basın açıklamasında, "Doha yönetiminden Katar'daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını" aktarmıştı.

Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran fonlarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ABD vatandaşı 5 mahkumun bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, 12 Ağustos'ta, Güney Kore'de dondurulan varlıklarının blokajının kaldırıldığını açıklamıştı.