ABD ile Hamas arasında görüşme: 'Ya planı kabul edin ya da savaşa dönün' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında kurulan “Barış Kurulu”nun geçen ay Hamas’a ilettiği ve direnişin tamamen silahsızlandırılmasını şart koşan teklif üzerine ABD ile Hamas arasında ilk kez doğrudan görüşme yapıldığı belirtildi.

CNN’in Hamas’tan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ile Hamas arasında ateşkes sonrası ilk doğrudan görüşme Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire’de yapıldı.

Kaynaklara göre ABD'nin kıdemli danışmanı Aryeh Lightstone başkanlığındaki bir heyet Hamas'ın baş müzakerecisi Halil el-Hayya ile bir araya geldi.

Lightstone’a ABD destekli “Barış Kurulu”nun Gazze Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un da eşlik ettiğini belirtildi.

CNN'in yorum talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Hamas: Önce İsrail ilk aşamadaki taahhütlerini yerine getirsin

Geçen Eylül ayında Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in suikast girişiminden kurtulan El-Hayya, kaynaklara göre, ateşkeste bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına ilişkin taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Salı günkü toplantı, Lightstone'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkesin ilk aşamasındaki şartların tam olarak uygulanması konusunda İsrail'in taahhüdünü almak için yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Bir kaynak, İsrail'in Hamas'ın silahsızlanmayı taahhüt etmesi halinde bu şartları uygulamayı kabul ettiğini söyledi.

Teklif her şeyden önce direnişin silahsızlanmasını istiyor

Geçen ay Mladenov tarafından Hamas ve İslami Cihad dahil Filistin direniş gruplarına sunulan teklifin ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

El Cezire ve Reuters’ın ana hatlarını duyurduğu metin ne İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini garantiye alıyor ne de Filistin devletinden söz ediyor.

Plan Hamas ve diğer direniş örgütlerinin hafif silahlarını dahi teslim edeceği, İsrail’in Gazze’de istediği gibi at koşturacağı bir tablo çiziyor.

İşgalin sona ermesiniyse İsrail’in “terörist tehdidin" yani direnişin Gazze'de sonsuza dek tasfiye edildiğine ikna olduğu imkansız bir geleceğe bırakıyor.

Plan Hamas’ın ve diğer direniş örgütlerinin sonunda tamamen silahsızlandırılmasını öngören 8 aylık kademeli bir takvim belirliyor.

İsrail'in postacısı Mladenov'dan tehdit: Ya teklifi kabul edin ya savaşa geri dönün

Üst düzey bir Hamas kaynağı, örgütün teklifi dengesiz ve "tüm süreci tek bir maddeye - silahsızlanmaya - indirgeyen, diğer birinci aşama yükümlülüklerini ise erteleyen veya önemsizleştiren" bir teklif olarak gördüğünü söyledi.

CNN’e konuşan kaynak, "Önerilen belge, öncelik sıralamasında büyük bir dengesizliği yansıtıyor: İsrail'in güvenliği ilk sırada, Filistinlilerin insani, siyasi ve idari hakları ise erteleniyor" dedi.

Kaynak, Mladenov'un İsrail'in taleplerini ilettiğini ve Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse İsrail'in Gazze’ye saldırılara yeniden başlayacağı tehdidinde bulunduğuna da işaret ederek ”Hatta Mladenov'un ‘Belgeyi kabul edin ya da savaşa geri dönün’ şeklinde üstü kapalı tehditlerde bulunduğu noktaya kadar gelindi” dedi.