ABD ile Güney Kore savaş oyunlarına hazırlanırken KHDC 2 füze fırlattı

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Sarı Deniz'e 2 seyir füzesi fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, KDHC'nin batı kıyılarındaki Onchon bölgesinden Sarı Deniz'e iki seyir füzesi fırlatıldığı ileri sürüldü. Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin uçuş mesafesi gibi ayrıntılar hakkında analizler yaptığı belirtildi.

KDHC'nin füze fırlatması dün Güney Kore ve ABD'nin 22 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği “Ulchi Özgürlük Kalkanı” adı verilen askeri tatbikatı için ön hazırlık yapmasının hemen ardından geldi.

KDHC'ye uygulanan BM yaptırımları nükleer başlık taşıyan balistik füzeleri yasaklarken, ülkenin seyir füzesi fırlatmasını yasaklamıyor. KDHC son olarak Ocak ayında seyir füzesi fırlatmıştı.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevindeki 100. gün olması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında "nükleer silah geliştirmeyi sona erdirmesi ve nükleer silahlardan arınmaya başlaması halinde" KDHC'ye aşamalı olarak ekonomik yardım sağlamaya istekli olduklarını yineledi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD’nin Güney Kore ve Japonya donanmalarıyla 8-14 Ağustos tarihleri arasında Hawaii kıyılarında KDHC'ye karşı füze uyarı ve balistik füze arama-izleme tatbikatlarına katıldığını, üç taraflı iş birliğinin ilerletilmesinin hedeflendiğini kaydetmişti.