ABD ile Çin arasında 'Ukrayna' görüşmesi: Roma'da buluşacaklar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere yarın İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde iki ülke arasındaki rekabeti yönetme çabaları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkisine odaklanılacak" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'da ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğine yönelik açıklamaları sonrası Pekin Washington'dan iddialar hakkında açıklama yapmasını, konunun BM'de titizlikle ele alınmasını talep etmişti.

Sullivan Rusya'nın açıklamalarına ilişkin "Bunu kendilerinin yapmak üzere olduklarını söyleyebilirim" iddiasında bulunmuştu. Sullivan "Çin ve diğer ülkeler Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım etmeye çalışmamalı. Ne Çin'in ne de başka bir ülkenin Rusya'nın bu kayıplarını telafi etmeyeceğinden emin olacağız" diye konuşmuştu.