Beyaz Saray: Çin'e Rusya'ya yardım etmesinin sonuçları olacağını bildirdik

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ülkesinin Çin'in yaptırımlar karşısında Rusya'ya desteğinin uygulamada nasıl seyredeceğini yakından izlemekte olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Sullivan, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların zararlarını hafifletmek için Pekin'den Moskova'ya yardımın "sonuçları olacağı" konusunda Çin hükümetini bilgilendirdiklerini söyledi.

Sullivan "Hiçbir ülkenin Rusya'nın ekonomik kayıplarını tazmin etmeye çalışmasını hoş görmeyeceğimizi ve buna izin vermeyeceğimizi Pekin'e ilettik" dedi.

Sullivan böyle bir durumda Çin'e karşı yaptırım hazırlığında olup olmadıklarına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.