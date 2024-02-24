ABD: Husiler'in fırlattığı füzeyi düşürdük

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Husi kontrolündeki bölgelerden ABD bandıralı Torm Thor adlı kimyasal tanker gemisinin hedef alındığı tahmin edilen bir gemisavar balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Füzenin Aden Körfezi'ne doğru ateşlendiği aktarılan açıklamada, herhangi bir yaralanma olmadan füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

Kızıldeniz’deki saldırılar

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. (AA)