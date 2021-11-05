ABD hükümeti Suudi'lere 650 milyon dolarlık füze satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Biden yönetiminde Suudi Arabistan Krallığı'na ilk büyük silah satışını onayladığını açıkladı.

Anlaşma 650 milyon dolara kadar 280 tane havadan havaya füze satışını içeriyor.

Riyad, 280 AIM-120C-7/C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 596 LAU-128 Füze Raylı Fırlatıcı satın almak istedi. Paket ayrıca yedek parça, destek ve lojistik hizmetleri de içerecek. Ana yüklenici, Raytheon Technologies olacak.

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, satışı ABD Kongre'sine bildirdi. Satışın sonuçlanması için önce ABD Kongre'sinde kabul edilmesi gerekiyor.

Suudi Arabistan, Yemen'e karşı 2014'te kanlı bir işgal başlatmıştı, ancak Ansar Allah kuvvetlerinin direnişiyle karşılaşan krallık ülkenin tamamını kontrol etmekte başarılı olamadı.

Hâlâ devam eden işgal nedeniyle 10 bine yakın Yemenli çocuk sakat kaldı ya da öldürüldü, 100 bine yakın çocuksa açlıktan dolayı öldü. Suudilerin uyguladığı ambargo nedeniyle gıda ve ilaçlara ulaşamayan Yemen'de kolera salgını patlak verirken BM verilerine göre 400 bin çocuk açlıkla boğuşuyor.