ABD Hazine Bakanı: Rusya'yı IMF'den çıkarmak olası değil

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Rusya'nın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) çıkarılmasının olası görünmediğini belirtti.

Yellen ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada "IMF üyelerinin çoğu Rusya'nın eylemlerinin korkunç olduğu konusunda hemfikir. Ama kurallar göz önüne alındığında Rusya'yı (IMF'den) çıkarmak olası görünmüyor" dedi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ayrıca Rus petrolüne tam yasağın getirilmesinin fiyatların hızla artmasına yol açacağını belirtti. Yellen, “Mesele şu ki, başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Rus petrolüne bağımlı. Petrole tam yasak getirseydik muhtemelen göğe fırlayan fiyatlar görürdük” ifadesini kullandı.