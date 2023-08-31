ABD, Haiti'deki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, bir yazılı açıklama yayımlayarak, vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının özel ya da ticari ulaşım yollarını kullanmaları tavsiye edildi.

Talebin yüksek olacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Ülkedeki mevcut güvenlik durumu ve altyapı zorlukları nedeniyle Haiti'deki ABD vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Haiti'ye seyahat edilmemesi için uyarı yayımlamış, zorunlu olmayan Büyükelçilik personelinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Haiti'de 2023 başından bu yana çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 2 bin 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 160 bin kişi yerinden edildi.

BM ülkede yılın ilk çeyreğinde çete şiddetinin yüzde 28 arttığını duyurmuştu. (AA)