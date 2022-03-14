ABD, Gürcistan'daki gazetecilik bölümü akademisyenlerini 'eğitmek' için 250 bin dolar ayırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan üniversitelerinde gazetecilik bölümlerinde ders vermek üzere öğretim üyesi yetiştirme programına yaklaşık 250 bin dolar ayıracağını belirtti.

Konuya ilişkin ABD'nin Gürcistan Büyükelçiliği tarafından 10 Mart'ta yayınlanan bildiride, “Gürcistan'daki medya eğitim programının amacı, medya eğitimcilerinin profesyonel gelişimini desteklemek, Amerika Birleşik Devletleri'nde ileri gazetecilik eğitim yöntemlerini tanıtarak Gürcistan üniversitelerinde gazetecilik eğitim programlarını güçlendirmek ve Gürcü ve Amerikan gazetecilik bölümleri arasında bağlantılar ve işbirliği kurmaktır" denildi.

Söz konusu program kapsamında Gürcistan'dan katılımcılar ABD'ye gezilere götürülecek ve ABD'li propaganda uzmanları da Gürcistan'a bizzat gidip eğitim faliyetlerini yürütecek.

Bakanlığın bildirisine göre programın bir parçası olarak, on Gürcü öğretim görevlisine iki haftalık yoğun eğitim kursları düzenlemek için 249 bin 900 dolar sağlanacak.

Daha önce ABD'nin Afganistan'daki "medya özgürlüğünü" desteklemek için fon ayırma niyetinde olduğu bildirilmişti.