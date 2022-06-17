ABD: Güney Çin Denizi'nde Filipinler'i destekliyoruz

Filipinler geçen hafta, Çin'in Filipinler'e ait 200 millik münhasır ekonomik bölgesinde denizcilik faaliyetleri yaptığını belirterek, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı eyleme geçeceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipinler'in "Çin'in provokatif eylemlerini sona erdirmeye ve Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hukuka saygı duyma" çağrısını destekledikleri belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bu eylemler, Güney Çin Denizi'nde hak talebinde bulunanlara ve bölgede yasal olarak faaliyet gösteren diğer devletlere karşı Çin Halk Cumhuriyeti provokasyonlarının geniş bir eğiliminin parçasıdır" dedi.