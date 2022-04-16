ABD geçtiğimiz ay Meksika sınırında 210 bin göçmeni gözaltına aldı

ABD sınır yetkilileri, Mart ayında Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni gözaltına aldıklarını açıkladı. Bu bir önceki yılın Mart ayında gözaltına alınan 169 bine göre yüzde 24 daha fazla kişi.

Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, öncek ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın ağır göçmen politikalarının tersine çevirme sözü verdi, ancak Biden şimdiye kadar verdiği sözlerin tam tersini uygulayarak Trump'tan bile sert bir politika izledi.

Mart ayında gözaltına alınan 210 bin göçmen, Şubat 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık sayı.