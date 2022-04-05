'ABD geçen ay başarılı bir hipersonik füze testi yaptı, savaş nedeniyle gizli tuttu'

ABD'nin Mart ayı ortasında bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettiği, ancak Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle bunu iki hafta boyunca gizlediği belirtildi.

CNN'e konuşan bir savunma yetkilisi, Hipersonik Hava Soluyan Silah Konsepti (HAWC) füzesinin B-52 bombardıman uçağından fırlatıldığını aktardı. Yetkili, füzenin en yüksek hızda fırlatıldığını ifade etti.

Yetkilinin aktardığına göre, füze yaklaşık 20 kilometre yükseklikten 482 kilometre mesafeye yakın uçuş gerçekleştirdi.

Testin gerçekleştirildiği sırada ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO üyesi ülkelerle görüşmek üzere Avrupa ziyareti hazırlığında olduğu, bu nedenle Rusya'yla gerginliğin artmaması amacıyla füze testinin gizli tutulduğu aktarıldı.

Bu, ABD'nin ikinci başarılı HAWC testi oldu. En son test edilen HAWC füzesi, Lockheed Martin'in ürettiği ilk versiyon olma özelliği taşıyor. İlk test edilen HAWC füzesi Raytheon üretimiydi.



Rusya, geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için ilk kez hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sisteminin kullanıldığını açıklamıştı.