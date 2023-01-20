ABD, Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarından NATO üyeliğine ilişkin görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Fin ve İsveçli mevkidaşlarıyla iki ülkenin NATO üyeliklerine ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü açıkladı.

Price, Blinken'ın iki bakanla görüşmesinde de ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği desteği yinelediğini ve bu ülkelerle ikili ve transatlantik ortaklığa bağlığını kaydettiğini aktardı.

Blinken'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirten Price, "ABD, diğer müttefikleri de (iki ülkenin NATO'ya) katılmasını süratle onaylamaya çağırıyor" ifadelerini kullandı. (AA)