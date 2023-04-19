ABD eyaletinde çocuk işçiliği Senato'da yasalaştı

ABD'nin Iowa eyaletinde 14 ila 17 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerin onayıyla uzun saatlerde ve belirli alanlarda çalıştırılmasına ilişkin yasa tasarısı eyalet senatosundan geçti.

Iowa Capital Dispatch'te yer alan habere göre, tasarı, 17'ye karşı 32 oyla onaylandı. Yasa tasarısı, söz konusu yaşlardaki çocukların işçi veya eğitim programı kapsamında çatı yapımı, yıkım ve imalat alanlarında çalıştırılmasını öngörüyor.

Tasarı, aynı zamanda çocukların, okul döneminde saat 21.00'e kadar, yaz tatili döneminde ise 23.00'e kadar çalıştırılmasını öngörüyor. Böylece, eyalette çocuk işçilerin günlük çalışma süresi 4 saatten 6 saate çıkarıldı.

Tasarıya karşı sendikalardan protesto

Tasarının senatoda onaylanmasının ardından bazı sendika temsilcileri, çocuk işçiliğin yasallaşmasına karşı eyalette protesto düzenledi.

Protestoda "Çocuklarımız satılık değildir" sloganları atıldı.