ABD elçiliği Ukrayna yalanlarının tercümesine başladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın iki gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Türkçe'ye çevirdi.

Büyükelçilik sosyal medya hesabında Kuleba'nın "Ukrayna Donetsk veya Luhansk’a saldırmadı, Rusya sınırına sabotajcıları veya ZPT'leri göndermedi, Rus topraklarını, sınır geçişlerini bombalamadı, sabotaj yapmadı. Ukrayna’nın böyle planları da YOK. Rusya! Yalan uydurma fabrikanı durdur artık" sözleri paylaşıldı.

Ukrayna'nın özellikle son birkaç gündür Donbass'a saldırıları artarken, söz konusu paylaşımda bu haberler yalanlanıyor.