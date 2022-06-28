ABD El Kaide bağlantılı örgütün liderini öldürdü

ABD, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de El Kaide bağlantılı Hurras el Din örgütünün lideri Ebu Hamza el Yemeni'nin öldürüldüğünü açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, örgütü hedef alan operasyonda El Yemeni'nin motosikletle tek başına yoldayken öldürüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Üst düzey liderin öldürülmesi El Kaide'nin dünyada ABD vatandaşlarına, oraklarımıza ve masum sivillere saldırı düzenleme kapasitesine zarar verecek” denildi.

Suriye'den yapılan açıklamadaysa, El Yemeni'nin dün gece iki roketle öldürüldüğü belirtildi.

Hurras el Din örgütü 2018'de El Kaide destekçileri tarafından kurulmuştu. ABD ordusu iki yıl önce de İdlib'de örgütün Ürdünlü komutanı Halid Aruri'yi öldürmüştü. ABD 2019'da IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi, şubatta da Bağdadi'nin halefi Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi düzenlediği operasyonlarla öldürmüştü.