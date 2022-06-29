ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daraldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi bu dönemde ekonominin yüzde 1,5 daralacağı yönündeydi.

Bloomberg'in haberine göre, ABD ekonomisi 2020'in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daraldı. Beklentiler Mart ayında yüzde 1,4 daralmayken, Mayıs'ta yüzde 1,5 olarak revize edilmişti.

2022'nin ilk çeyreğindeki daralmanın nedenleri olarak, küresel tedarik zincirindeki sorunların yanı sıra gıda, finans ve enerji piyasalarındaki Rusya-Ukrayna krizinin etkileri gösterildi. Habere göre açıklanan verilerin ardından, ABD'de resesyon tartışmaları tekrar gündeme geldi.