ABD Dışişleri’nden Türkiye ve YPG açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, bir gazetecinin “Suriye'de YGP’nin ABD'nin müttefiki olup olmadığına" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin karmaşık güvenlik ortamının inkâr edilemeyeceğini ve diğer NATO müttefiklerinden daha fazla terör saldırısına maruz kaldığını söyleyen Price, “Güvenlik endişelerini gidermek için Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Suriye'deki ortak mücadelemizi sürdürürken bu endişeleri gidermek için Türkiye ile birlikte çalışabileceğimize inanıyoruz. Bu da IŞİD'in yeniden canlanabilecek bir pozisyonda olmadığından emin olmaktır” dedi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun elde ettiği kazanımların riske atıldığını ya da kaybedildiğini görmek istemediklerini belirten Price, “Elbette bu konuda Türkiye ile yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Tutumlarını anlıyor ve takdir ediyoruz. Tutumlarının farkındayız ve ortak zorluklarda Türkiye ile yakın koordinasyon ve işbirliğimizi sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

YPG'nin IŞİD’e karşı yürütülen koalisyonda önemli bir unsur olduğunu söyleyen Price, “Elbette Türkiye için tehdit oluşturan terörist gruplar var. PKK bunlardan biri. Bu konuda açık olduk. Nihai olarak ortak hedefimizi gözden kaçırmadan Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalışabiliriz. Bu da IŞİD'in yeniden güç kazanacak ya da kendini yeniden oluşturacak bir pozisyonda olmamasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

'Türkiye ile yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz'

Aynı gazetecinin “Yani Suriyeli Kürtler sizin müttefikiniz, öyle mi?” sorusuna ise Price, bunun çok büyük bir genelleme olduğu yanıtını verdi. Price, “Ben belirli güvenlik endişelerinden bahsediyorum. Ancak size kimin müttefik olduğunu söyleyeyim, Türkiye bir müttefiktir. Ortak kaygılar konusunda Türkiye ile yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.