BMGK, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye yardım sevkiyatını uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı. Karar oybirliğiyle alındı.

BM, 2014'ten beri Suriye hükümetinin kontrolü altında olmayan kuzeybatı Suriye'ye gıda, ilaç ve diğer temel malzemeleri göndermesini öngören bir çalışma yürütüyor.

2014'te başlayan sınır ötesi yardım mekanizması, başlangıçta ikisi Türkiye'de, biri Ürdün'de ve biri Irak'ta olmak üzere dört sınır kapısı kurarak, insani yardım malzemelerinin cihatçı güçlerin kontrolü altında bulunan bölgelere ulaştırılabileceği bir sınır kapısı oluşturdu.

12 yıllık savaşın ardından BM, 14,6 milyon Suriyelinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.