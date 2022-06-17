ABD Dışişleri'nden Şengal’deki SİHA saldırısına ilişkin açıklama

Şengal’de 12 yaşındaki bir çocuğun ve dedesinin ölümüyle sonuçlanan SİHA saldırısına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "12 yaşındaki Salih Nasır Hıdır adlı çocuğun ölümü dahil, Şengal’deki Ezidi sivillerin ölümüne ilişkin haberlerden ötürü son derece üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün Şengal’in Sinune kasabasına düzenlediği SİHA saldırısında 12 yaşındaki Salih Nasır Hıdır isimli çocuk ile dedesi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.