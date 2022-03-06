ABD Dışişleri: Türkiye, Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Habertürk'ten Sena Alkan'a açıklamalarda bulundu.
Sherman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Donbass operasyonu noktasında Türkiye inanılmaz bir NATO müttefiki olmuştur. İnsani tarafta da ciddi bir yardım sağlıyor Ukrayna halkına. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyor Ukrayna halkı için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Vladimir Zeleniskiy'le görüşüp destek ve yardımlarını sundu. Bu durumunu sonlandırabilmek için yoğun çalışıyor. Putin'le bir araya gelip gidişatı değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin sergilediği liderlik ve NATO müttefiklerine sunduğu yoğun destek için minnettarız.
- ABD'nin şu noktada Ukrayna'ya ABD askerlerini göndermek istememekte. Ancak bir NATO ülkesine saldırı gerçekleşirse o ülkenin her bir karışını korumak için elimizden geleni yaparız. Türkiye de NATO'nun parçası. S-400, F-16, F-35 konularına gelecek olursak benim anlayışım şu şekilde, teknik görüşmeler F-16 üzerinde devam ediyor. S-400'lerin biraz daha uzun vadeli konu olduğunu biliyoruz. Belki artık bu problemi çözmenin, farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir.
- Bizim Türkiye'ye inancımız tam. Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır. Karar alma süreçlerinde Türkiye oldukça şeffaf davrandı. Hiç kimse Boğazlar'ın böylesi bir savaşın parçası haline geldiğini görmek istemez. Bizim Türkiye'ye güvenimiz tam.