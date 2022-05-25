ABD Dışişleri: Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'nin Suriye’de "güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı" açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağı"na ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi:

"Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."