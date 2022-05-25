ABD Büyükelçiliği'nden askerler için taziye mesajı

ABD Büyükelçiliği Irak'ta düzenlenen "Pençe-Kilit" operasyonununda yaşamını yitiren askerler için bir mesaj yayımladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "PKK’ya karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduk" denildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“ABD Büyükelçiliği olarak, PKK’ya karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletir, yararlılara acil şifalar dileriz."