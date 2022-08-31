ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar kilidi' atıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "tarafları tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lara, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından 'radar kilidi' atıldığı açıklanmıştı.

Yunanistan tarafıysa iddianın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.