ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatlara Gazze talimatı: 'Gerilimi azaltma çağrısında bulunmayın'

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu meseleleriyle ilgili görev yapan diplomatlara "ABD'nin daha az şiddet istediğine" dair açıklamalardan kaçınmasını istediği ortaya çıktı.
ABD'li haber sitesi Huffington Post, konuya ilişkin iç e-posta yazışmalarına ulaştığını belirterek, bakanlığın üst düzey diplomatlardan "gerilimi azaltma/ateşkes", "şiddete, kan dökmeye son verme" ve "sükuneti yeniden tesis" etme gibi ifadeleri açıklamalarında yayınlamamasını istediğini aktardı.
E-postaların, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1,1 milyon kişiyi bölgeyi tahliye etme çağrısı yapmasından birkaç saat sonra atıldığı kaydedildi.