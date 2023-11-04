ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail-Filistin çatışmaları konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi de ziyaret edeceğini duyurdu.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Sözcü Miller, Bakan Blinken'ın Orta Doğu gezisi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunmak üzere 6 Kasım Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi.
Açıklamaya göre, Blinken'ın Türkiye ziyaretinin gündeminde 'Gazze krizi'nin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik başvuru da olacak.