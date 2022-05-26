ABD Dışişleri Bakanı, Çin'e karşı özel müsteşarlık kurulduğunu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Pekin'e karşı koyma politikasını koordine etmeye odaklanan bir diplomat ekibinden oluşan yeni bir 'Çin Müsteşarlığı'nın kurulduğunu duyurdu. Blinken, George Washington Üniversitesi'nde Perşembe günü yaptığı konuşmada "Çin Halk Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu meydan okumanın ölçeği ve kapsamı, Amerikan diplomasisini daha önce hiç görmediğimiz şekilde test edecek" dedi.

Bakan, yeni kurumu gerektiğinde ABD Kongresi ile çalışacak “bakanlık çapında entegre bir ekip” olarak nitelendirdi. Öte yandan Blinken Çin'i hedef alan politikaların artmasına işaret eden söz konusu adımın "Çin ile gerginliği hızlandırmakla ilgili olmadığını" savundu. Bakan, “Çatışma ya da yeni bir Soğuk Savaş aramıyoruz. Aksine, ikisinden de kaçınmaya kararlıyız” dedi.

Blinken ABD'nin stratejisini "yatırım yapmak, uyum sağlamak, rekabet etmek" olarak özetlerken ayrıca Çin'i "uluslararası düzene yönelik en ciddi uzun vadeli meydan okuma"yı yapmakla suçladı.

'Tayvan'ın bağımsızlığını tanıma adımı' gelmeyecek

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini, ancak Taypei ile askeri ve diplomatik olarak bağlarını genişletmeye devam edeceğini ifade etti.

Bakan, "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz ve Boğazlar arası farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesini bekliyoruz." derken, "Yaklaşımımız onyıllar ve yönetimler boyunca tutarlı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri 'Tek Çin' Politikamıza bağlılığını sürdürmektedir. Her iki taraftan da statükoda tek taraflı herhangi bir değişikliğe karşıyız" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Politikamız değişmese de, değişen şey, Tayvan'ın dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerini kesmeye çalışmak ve uluslararası kuruluşlara katılımını engellemek gibi Pekin'in artan baskısıdır" dedi.