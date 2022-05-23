Çin’den Biden’ın ‘Tayvan'ı askeri olarak savunuruz’ sözlerine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'in "işgal durumunda" Tayvan'ın savunmasına ABD'nin askeri olarak katılmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak ABD'yi protesto etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin TASS'a verdiği demeçte, “Çin, Amerikan tarafının açıklamasına karşı güçlü memnuniyetsizliğini ve güçlü protestosunu ifade ediyor. Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Çin'in istila etmesi halinde" ABD'nin Tayvan'ı korumak için askeri olarak müdahil olmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya olumlu yanıt vermişti.