ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Irak ziyareti: Uçaktan çelik yelekle indi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Ürdün'ün ardından bugün Filistin'in başkenti Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "sürpriz" görüşmesi sonrası Kıbrıs ve Irak'a da daha önceden duyurulmamış ziyaretler yaptı.

Yarın Türkiye'ye gelmesi beklenen Blinken'ın bugünkü son durağı Irak oldu.

Blinken, Ramallah ziyaretinin ardından önce Kıbrıs'ın Larnaka kentine giderek burada Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Özel uçakla geldiği Larnaka'da kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştüğü kaydedilen Blinken ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını belirtildi.

Blinken Kıbrıs'ın ardından bu kez Irak'a "plansız" ziyarette bulundu.

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği görüntülendi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşen Blinken, askeri helikopterle Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Blinken'ın burada ABD tesislerine yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

CNN'in haberine göre Blinken Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada görüşmeyi "iyi" ve "verimli" diye niteledi ve "Iran destekli milislerin ABD personeline yönelik saldırılarınının kabul edilemez olduğunu" söylediğini aktardı.

Blinken ile Sudani'nin "Gazze'deki savaşın daha geniş bir bölgeye yayılmamasının sağlanması" konusunu ele aldıkları belirtildi.

Blinken'ın Irak'tan Türkiye'ye geçeceği belirtiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.