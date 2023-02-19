ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan deprem yardımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha "insani yardım" yapılacağını duyurdu.

"Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullanan Blinken, ABD'nin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.

Blinken Ankara'da

Öte yandan bugün Adana İncirlik Üssü'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanan Blinken, Çavuşoğlu ile birlikte TSK'ye ait helikopterle deprem bölgesinde havadan incelemede bulunmuş daha sonra iki bakan yeniden üsse dönmüştü. Blinken akşam saatlerinde İncirlik Üssü'nden Ankara'ya geçti.