ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 16-22 Şubat arasında resmi ziyaret için Almanya, Türkiye ve Yunanistan’a gideceği açıklandı.

Blinken’ın depremin ardından yardım çalışmalarının Türkiye ile koordineli şekilde yürütüldüğü İncirlik Üssü’nü de ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price’ın yaptığı yazılı açıklamada Blinken’ın 19 Şubat’ta İncirlik Üssü’nü ziyaret edeceği kaydedildi.

Blinken’ın daha sonra Yunanistan’a geçerek burada başbakan, dışişleri bakanı ve muhalefet lideriyle bir araya geleceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı’nın 21 Şubat’ta ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog mekanizmasının dördüncü tur görüşmelerini başlatacağı kaydedildi.