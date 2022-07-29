ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'da hapse atılan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li casus Paul Whelan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için Rusya'ya "önemli bir teklif" yaptığını söylemişti.

Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Blinken görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kremlin'in, Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılması konusunda sunduğumuz öneriyi kabul etmesi için ısrar ettim” dedi. Blinken, Lavrov’un cevabı hakkında açıklamada bulunmadı.

ABD Dışişleri Bakanı görüşmede ayrıca Ukrayna ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının da konuşulduğunu belirtti. Bakan Blinken açıklamasında, "Dünya, hiçbir zaman ilhakı kabul etmeyecek. Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygulayabiliriz" dedi.

Görüşmenin yaklaşık 25 dakika sürdüğü öğrenildi. (İHA)