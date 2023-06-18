ABD Dışişleri Bakanı Blinken resmi ziyaret için Pekin'de

İki günlük resmi ziyaret için bu sabah Çin başkenti Pekin'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin DIşişleri Bakanı Çin Gang ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Blinken'ın yarın da Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme yapması öngörülüyor.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin'i ziyaret eden en düzey yetkili ve 5 yıl sonra Çin'e gelen ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu. En son Donald Trump döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin'i ziyaret etmişti.

Blinken'ın ziyaretine ilk olarak Biden ve Şi'nin, Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede karar verilmiş ancak ABD'li Bakan şubatta yapmayı planladığı ziyareti Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle iptal etmişti.

Blinken, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında "daha iyi iletişim kanallarının" kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Çin ile rekabetin kaçınılabilir yanlış anlamalar nedeniyle çatışmaya dönüşmeyeceğinden emin olmak istiyoruz. İletişimi ne kadar açık kurabilirsek yanlış anlamalardan ve iletişim hatalarından o kadar kolay kaçınabiliriz" dedi.