ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Şi ile görüşecek

İki günlük resmi ziyaret için dün Çin başkenti Pekin'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Blinken, Şi'yle yerel saatle 16.30'da masaya oturacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı, eski bakan Wang Yi'nin Blinken'la görüşmesinde kendisine ABD-Çin ilişkilerinde kritik bir evrede ziyaret gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Blinken, dün ayrıca mevcut Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'la görüşme gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, söz konusu görüşmenin "üretken" olduğunu belirterek 7 buçuk saat sürdüğünü ifade etti.

Blinken'ın daha önce planladığı Çin ziyareti, Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle iptal etmişti.