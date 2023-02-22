ABD Dışişleri Bakanı Blinken Atina'da protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Yunanistan’ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütü Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) tarafından protesto edildi.
Yüzlerce genç erkek ve kadın ellerinde bayraklar ve "NATO'dan çıkılsın, üsleri terk edin, müdahalelere katılmak yok" sloganlarıyla ABD'nin Atina'daki Büyükelçiliği önüne yürüdü.
KNE üyeleri "savaş bakanı" Blinken'ın ve ülkeyi emperyalistlerin kalesi haline getiren politikalarının Yunanistan'da istenmediğini vurguladılar.
Eylemde deprem nedeniyle yıkımın yaşandığı Türkiye ve Suriye'nin halklarına dayanışma mesajı gönderilirken Suriye'ye karşı ölümcül ABD-NATO ve AB ambargosunun kaldırılması talep edildi.