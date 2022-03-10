ABD: Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de gözetim faaliyetleri hızlandı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) gerçekleştirdiği füze denemeleri sonrası ABD'den açıklama geldi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın son denemelerinin ardından "bölgedeki savunma faaliyetlerine ilişkin hazırlıkların artırıldığı" bildirildi. KDHC'nin "füze geliştirmeye yönelik faaliyetlerindeki önemli artışın endişe ile izlendiği" belirtilen açıklamada, "ABD, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen son balistik füze denemesi de dahil olmak üzere Pyongyang'ın füze denemelerini kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de istihbarat ve gözetim faaliyetlerinin hızlandırıldığı kaydedilirken, aynı zamanda balistik füze savunma yeteneklerine yönelik hazırlık seviyesinin de artırıldığı vurgulandı. Açıklamada Güney Kore'ye de atıfta bulunularak, "Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına olan bağlılığımız tamdır" denildi. ABD'nin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını amaçlayan "ciddi ve sürdürülebilir" diplomasiye bağlılığını devam ettirdiği de belirtildi.

KDHC yıl başından bu yana 9 füze denemesi gerçekleştirmişti. (İHA)