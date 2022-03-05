Japonya: Kore yeni bir balistik füze denedi

Japonya Savunma Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

Füzenin 550 kilometre irtifaya ulaştığı, 300 kilometre seyrettiği ve Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü kaydedildi.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye nedeniyle Pyongyang yönetimine diplomatik nota verildiğini bildirdi. Bakan Kişi, "tamamıyla kabul edilemez" şeklinde nitelediği denemenin "ülkesinin ve uluslararası toplumun barış güvenliğin tehdit ettiğini" ifade etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

Pyongyang'ın balistik füze denemelerinin sayısı 2022 başından bu yana 9'a yükselmiş oldu.