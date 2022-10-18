ABD Büyükelçisi'nden Ege Adaları'nda 'tarafsızlık' mesajı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Ege Denizi'nde Türkiye ya da Yunanistan arasında taraf tutmadıklarını söyledi.

NTV'nin aktardığına göre Büyükelçi Flake, ABD'nin Ege'deki pozisyonunda değişiklik yapmadığını ifade etti.

Flake, "NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" yorumunda bulundu.

Flake, Yunanistan'la işbirliklerinin NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki bazı adaların Lozan Anlaşması'na aykırı olarak silahlandırdığını belirterek bu duruma karşı çıktığını belirtmişti. Ayrıca ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı yapmasına tepki gösterilmişti.