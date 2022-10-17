Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın mülteci iddialarına tepki: 'Utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Ege'de mültecilere takındığı tutumunu tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri de Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: