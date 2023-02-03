ABD Büyükelçisi'nden Dolmabahçe'ye demirleyen ABD savaş gemisine ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake bu sabah İstanbul Boğazı'na giren ve Dolmabahçe açıklarında demirleyen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze'yi ziyaret etti.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile birlikte sabah saatlerinde gemiye gelen Flake gemi komutanı Yarbay Katie Jacobson ve gemide bulunan subaylar tarafından karşılandı.

Basın mensuplarının da davet edilerek geminin gezdirildiği ziyarette, savaş gemisinin İtalya'dan Türkiye'ye "NATO ittifakının güçlendirilmesi etkinlikleri kapsamında olağan ziyarette bulunmak amacıyla" hareket ettiği, geminin Marmara'da 2-3 gün kaldıktan sonra ayrılacağı kaydedildi.

Büyükelçi Flake yaptığı açıklamada "Türkiye ile dostluğumuz var. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Başkonsolosumuz Julie A. Eadeh ile burada olmaktan memnunuz. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var" ifadelerini kullanırken, geminin komutanı Yarbay Katie Jacobson ise "Öncelikle burada olmak bir onur. Türkiye, değeri çok yüksek bir müttefikimiz ve dostumuz" diye konuştu.