ABD Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçiliği CHP'nin dünkü İstanbul mitingi öncesinde Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşlarına gösteri uyarısı yayımlamıştı.

AA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'e, İstanbul'daki miting öncesi Büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Flake'e açıklamadan duyulan rahatsızlık iletilirken, "söz konusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı" belirtildi. Büyükelçi’ye "kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD’de bu nedenle yaşanan olaylar olduğu" hatırlatılırken, "Türkiye'de önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı" kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği'nin mesajında "21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" denilmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı bugün benzer bir uyarıyı ABD'de yaşayan Türkiye vatandaşları için yayımladı. Bakanlığın "ABD’de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlığıyla yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri."