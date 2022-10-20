ABD Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, vize işlemlerinin iyileştirilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Bitter, “Türkiye’deki çalışanlarımız pandemi öncesine göre daha fazla vize işlemi gerçekleştiriyor. Bu da Türk ve Amerikan halkları arasındaki mevcut güçlü bağları derinleştirecek şekilde daha fazla sayıda Türk turistin, öğrencinin, iş insanının ve ailenin ABD’yi ziyaret edebileceği anlamına geliyor. Bundan daha da heyecan verici olansa pandemiden önceki döneme göre çok daha fazla sayıda Amerikalı turistin yeniden Türkiye’ye geliyor olması” dedi.