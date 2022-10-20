Güzellik kraliçesine Türkiye’den vize engeli

Gana’nın en güzel kızı seçilen ve dünyaca ünlü markalara modellik yapan Winifred Esi Sam, Türkiye’de düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışmasına Türk makamlarının kendisine vize vermemesi nedeniyle katılamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sam, Miss Auora International yarışmasına Türkiye’den vize alamadığı için katılamadığını duyurdu. Sam, 10 Eylül’de Türkiye’de olması gerektiğini ancak kendisine vizenin 20 Eylül’de verildiğini söyledi.

‘Tek madğdur ben değilim'

Sam, “Çalışanlarım aracılığıyla Türk büyükelçiliğini birçok kez arattım. Türk makamları bize çok yoğun olduklarını ve özel olarak vizemle ilgilenemeyeceklerini söyledi. Bu yüzden ülkemi Antalya’da temsil edemedim. Ve inanıyorum ki böyle bir sorunla karşılaşan tek kişi ben değilim.” dedi.

Sam, Antalya’daki yarışmayı kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtirken, “Ülkelerin ve liderlerin böyle durumlarda ses çıkarma zamanı geldi. Bizim gibi ülkemizi temsil edecek kişilere daha fazla destek olunması gerekiyor. Özellikle hükümetten yardım bekliyoruz.” dedi.