ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'de meydana gelen kazaya ilişkin açıklama

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği mensubu Mounir Elkhamri’nin alkollü trafik kazasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Elkhamri’nin ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi olmadığı hatırlatıldı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’de meydana gelen ve Mounir Elkhamri’nin 2,40 alkollü çıktığı kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazık ki Türk medyasında ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği’ni ilgilendiren, 15 Aralık’ta gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği’nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği’nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir.

Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz."