ABD Büyükelçiliği'nden HDP'ye ziyaret

HDP Diyarbakır İl Örgütü ABD'li heyetin ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada ABD Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu'ndan yetkililerin yer aldığı heyetin HDP Diyarbakır il eş başkanlarıyla görüştüğü bildirildi.

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

“Amerikan Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Stephen B. Banks, ABD Adana Konsolosu Daniel B. Dolan ve siyasi işler Birim Şefi ve Çalışma Ataşesi Deanie Holder İl Örgütümüzü ziyaret ederek İl Eş Başkanlarımızla görüştü. Nazik Ziyaretlerinden Ötürü Kendilerine Teşekkür ediyoruz."