ABD Büyükelçiliği: PKK ile mücadelesinde Türkiye’nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün Irak'ın kuzeyinde TSK'nin "Pençe Şimşek" harekatı bölgesinde yaşamını yitiren ve yaralanan Türk askerlerine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Mesajda "PKK’ya karşı yürüttüğü mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Türk askerlerinin, dün Irak’ın kuzeyinde PKK tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ve çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmesinden üzüntü duymaktayız. PKK’ya karşı yürüttüğü mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve yaralı askerlere acil şifalar diliyoruz."